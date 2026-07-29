Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Diesel von Baustelle entwendet und Bagger beschädigt - Zeugen gesucht

Glatten (ots)

Im Zeitraum von Montag, 16:00 Uhr bis Dienstagmorgen, 07:00 Uhr haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Nähe der Schappachstraße Kraftstoff aus dem Tank eines Baggers gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft mit einem Fahrzeug, vermutlich einem Pritschenwagen, Zugang zum Tatort. Beim Rangieren oder während der Tatausführung stieß das Fahrzeug mit der Ladefläche (Pritsche) gegen die Karosserie eines dort abgestellten Baggers. Durch den Aufprall entstand ein Riss am Tank des Arbeitsgeräts.

Die Täter entwendeten im Anschluss circa 50 Liter Dieselkraftstoff. Der Wert des gestohlenen Kraftstoffs beläuft sich auf etwa 100 Euro. Durch die Beschädigung des Baggers entstand jedoch ein deutlich höherer Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei mindestens 2.000 Euro liegt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Pritschenwagen bzw. die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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