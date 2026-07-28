Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Etliche Energydrink-Dosen auf der A8 verteilt: Vollsperrung und Verkehrsbehinderungen nach Ladeverlust

Pforzheim (ots)

Ein nicht hinreichend gesicherter Transport von Energydrinks hat am Montagabend zu einem Großeinsatz und massiven Verkehrsstörungen auf der A8 bei Pforzheim geführt.

Gegen 17:45 Uhr ging beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim die Mitteilung ein, dass auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Sattelzug Ladung verloren habe. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung: Über alle drei Fahrspuren erstreckte sich ein rund 200 Meter langes Splitterfeld aus zahlreichen Energydrink-Dosen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrer des Sattelzugs zu einem Überholvorgang ansetzen wollen und war dabei ins Schlingern geraten. Da die Ladung offenbar nicht ordnungsgemäß auf dem Sattelauflieger verteilt war, geriet sie in Bewegung, durchschlug die rechte Plane und landete letztendlich auf der Fahrbahn. Durch den Vorfall wurden die Plane des Aufliegers sowie mehrere Aluminiumspriegel beschädigt. Der Sachschaden am eigenen Fahrzeug beläuft sich schätzungsweise auf 5.000 Euro. Glücklicherweise entstand nach aktuellem Stand kein Fremdschaden.

Für die ersten Absicherungs- und Räumungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Für die notwendige Nassreinigung der verschmutzten Fahrbahn war von 21:00 Uhr bis gegen 00:30 Uhr eine erneute Vollsperrung der A8 erforderlich.

Patrick Bogner, Pressestelle

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