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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Mit über zwei Promille mit dem E-Bike unterwegs

Ebhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag die Trunkenheitsfahrt eines E-Bike-Fahrers beendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 60-Jährige mit seinem E-Bike gegen 17 Uhr unerlaubt den Gehweg der Rohrdorfer Straße. Als er durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen wurde, konnten diese schließlich deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Die Beamten staunten schließlich nicht schlecht. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert in Höhe von über zwei Promille. Der 60-Jährige musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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