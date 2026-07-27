Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Falsche Polizeibeamte bringen Senior um Vermögen

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch haben falsche Polizeibeamte in Büchenbronn einen lebensälteren Herrn um sein Vermögen gebracht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Senior in den Mittagsstunden von den Betrügern kontaktiert. Diese gaben an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und erkundigten sich nach Wertgegenständen. Zwischenzeitig wurde der Geschädigte zudem von einem angeblichen Oberstaatsanwalt kontaktiert. Die Betrüger schafften es letztendlich, den Geschädigten zu überzeugen, einem angeblichen Kriminalbeamten Vermögenswerte im Wert von circa 35.000 Euro an dessen Wohnanschrift zu übergeben. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Prävention:

Die Täter versuchen unter verschiedenen Vorwänden ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen angeblichen Polizisten herauszugeben. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Immer wieder werden mittels spezieller Technik (Call ID Spoofing) diverse Rufnummern, beispielsweise die einer Behörde vorgetäuscht.

Tipps Ihrer Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Patrick Bogner, Pressestelle

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