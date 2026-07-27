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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Walddorf - Einbruch in Baustellencontainer - Unbekannte erbeuten hochwertige Arbeitsgeräte - Zeugen gesucht

Walddorf (ots)

Ein Baustellencontainer in der Rohrdorfer Straße ist am Sonntagabend das Ziel von Einbrechern gewesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich die bislang unbekannte Täterschaft gegen 18 Uhr in den Baustellenbereich. Um sich den nötigen Arbeitsraum zu verschaffen, wurde der vor dem Baucontainer abgestellte Radlader durch die Täter nach hinten versetzt. Dies gelang vermutlich mithilfe eines Universalschlüssels. Anschließend wurde das Vorhängeschloss des Baustellencontainers gewaltsam beseitigt. Aus dem Inneren des Containers entwendete die Täterschaft letztendlich eine Motorsäge sowie einen Benzintrennschleifer. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Bei der Tatausführung wurde die Täterschaft von einem Zeugen überrascht. Daraufhin flüchtete sie umgehend mit einem weißen Mercedes-Benz Sprinter mit Pritschenaufbau von der Örtlichkeit und fuhr in Richtung Egenhausen davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte hierbei jedoch nicht abgelesen werden.

Einer der Täter wird als circa 30-jähriger Mann mit dunkelbraunen kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit war dieser offenbar mit einem blauen T-Shirt und einer karierten kurzen Hose bekleidet. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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