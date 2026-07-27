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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Polizeiposten vorübergehend nicht besetzt

Neuweiler (ots)

Der Polizeiposten in Neuweiler ist vorübergehend nicht besetzt. Anliegen der Bevölkerung werden weiterhin bearbeitet.

Ab dem 1. August 2026 ist der Polizeiposten in Neuweiler temporär nicht besetzt. Die Mitarbeiter des Postens verrichten ihren Dienst vorerst auf dem Polizeiposten in Bad Wildbad. Die Betreuung der betroffenen Gemeinden Bad Teinach, Neubulach und Neuweiler ist tagsüber durch den Polizeiposten Bad Wildbad und rund um die Uhr durch das Polizeirevier Calw sichergestellt.

Für Bürgeranliegen bietet das Polizeirevier Calw immer mittwochs von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr Sprechzeiten im Polizeiposten Neuweiler an. Darüber hinaus sind Termine nach individueller Vereinbarung möglich.

Die Rufnummer des Polizeiposten Neuweiler, Tel. 07055 7377, bleibt bestehen und wird zum Polizeiposten Bad Wildbad, Tel. 07081 93900, umgeleitet. Das Polizeirevier Calw ist rund um die Uhr unter Tel. 07051 161 3511 erreichbar.

Kai Bäuerle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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