Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Kellergeschoss - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Donnerstagvormittag hat sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsamen Zutritt zum Kellergeschoss eines im Nickeltäle leerstehenden Hotels verschafft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter gewaltsam ein Gitter über einem Lichtschacht, um in das Gebäude zu gelangen. Aus den Räumlichkeiten wurden mehrere Gegenstände mit einem Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet. Unter anderem wurden hier mehrere Wandlampen und eine Wildkamera entwendet.

Neben dem Diebstahl hinterließen die Unbekannten an verschiedenen Stellen Abfall und besprühten eine im Objekt angebrachte Kamera mit Farbe, um diese zu unbrauchbar zu machen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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