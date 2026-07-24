Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Auf einen Kaffee mit der Polizei

Freudenstadt (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Freitag, den 31.07.2026, herzlich zu "Coffee with a cop" auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt ein. Der Stand befindet sich gut sichtbar am Ko-Kubus, zwischen Stadthaus und Pavillon. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr haben Sie die Gelegenheit, bei einer kostenlosen Tasse Kaffee ungezwungen mit den Experten der Kriminal- und Verkehrsprävention aus Freudenstadt ins Gespräch kommen. Die Beamten beantworten Ihre Fragen und geben hilfreiche Tipps, wie beispielsweise zu den Themen Urlaubszeit, Einbruchsschutz, Mediengefahren und Opferschutz. Insbesondere Senioren können sich auch bezüglich der Gefahren im Verkehr und im Internet beraten lassen.

Die Prävention Freudenstadt freut sich auf viele Besucher, nette Begegnungen und einen tollen Austausch - ganz getreu unserem Motto "Mit Sicherheit nah am Menschen".

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Melanie Konrad, Pressestelle

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