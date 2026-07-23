Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schwer verletzter Radfahrer nach Sturz in der Bleichstraße - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer am Donnerstagvormittag in der Pforzheimer Bleichstraße sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein 77-jähriger Fahrradfahrer gegen 11:35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der Mann befuhr die Bleichstraße im Bereich einer Bushaltestelle, als er mutmaßlich beim Herabfahren von dem erhöhten Gehweg auf die Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte.

Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wird intensivmedizinisch betreut.

Da bislang keine unmittelbaren Unfallzeugen bekannt sind, kann ein Fremdverschulden nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Verkehrspolizei bittet deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Radfahrers beziehungsweise zu möglichen beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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