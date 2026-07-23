Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Verkehrsunfall auf der B35 fordert lebensgefährlich verletzte Person

Illingen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 zwischen Illingen und Lienzingen ist am Donnerstagmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 12:30 Uhr von Illingen kommend in Richtung Lienzingen unterwegs. Im Bereich der Unfallstelle überholte er zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs kam ihm ein 50-jähriger Audi-Fahrer entgegen. Dieser musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und geriet dabei ins Schleudern.

In der Folge kollidierte der Audi mit der Seite eines Wohnmobils, das zuvor von dem Mercedes überholt worden war. Die 45-jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 50-jährige Audi-Fahrer erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 100.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge muss die B35 bis vermutlich noch bis gegen 15 Uhr voll gesperrt bleiben. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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