Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Fahrzeugbrand auf der Autobahn 8 führt zu stundenlanger Vollsperrung

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein brennendes Abschleppfahrzeug hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird ein technischer Defekt als Ursache für den Brand vermutet.

Gegen 03:30 Uhr geriet das mit einem Traktor beladene Abschleppfahrzeug im dortigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug glücklicherweise rechtzeitig und selbstständig verlassen; er blieb nach bisherigen Informationen unverletzt.

Die umgehend alarmierte Feuerwehr traf rasch an der Einsatzstelle ein und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen sowie schlussendlich löschen. Für die Dauer der Lösch- und aufwendigen Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden.

Gegen 08:30 Uhr konnte das Wrack schließlich abtransportiert werden. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen geführt. Ab etwa 9:30 Uhr war die Fahrbahn komplett freigegeben.

Da der Asphalt durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt wurde, ist eine zeitnahe Sanierung der Fahrbahn erforderlich. Für die anstehenden Fräs- und Asphaltarbeiten muss die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ab heute Abend, ca. 20:00 Uhr, bis voraussichtlich morgen Früh um 03:00 Uhr erneut voll gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren oder den örtlichen Umleitungsempfehlungen zu folgen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte dieses rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Christian Schulze, Pressestelle

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