Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Leere Kasse bei Einbruch in Kindertagesstätte gestohlen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Diebe in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Maximilianstraße eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach die bislang unbekannte Täterschaft zwischen 20 Uhr und 7 Uhr in die Kindertagesstätte ein. Dort wurde letztendlich eine Kasse entwendet. Das spätere Öffnen der Kasse dürfte allerdings für Unmut bei der Täterschaft gesorgt haben. Die Kasse enthielt nämlich keinerlei Bargeld und auch sonst keine Gegenstände. Zudem hat sie selbst einen niedrigen zweistelligen Wert. Der entstandene Sachschaden ist bisher unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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