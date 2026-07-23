Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neusatz - Trickdiebe täuschen Notlage vor und entwenden Geldbörse

Neusatz (ots)

Die Hilfsbereitschaft einer lebensälteren Dame haben Diebe am Dienstagabend in der Neuenbürger Straße in Neusatz ausgenutzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der dreiste Diebstahl unter Ausnutzung von Hilfsbereitschaft gegen 18:30 Uhr. Hierzu klingelten die Täter, ein Mann und eine augenscheinlich schwangere Frau, an der Wohnungstür der Geschädigten. Unter dem Vorwand, dass die Schwangere dringend auf die Toilette müsse, baten die beiden um Einlass. Die hilfsbereite Anwohnerin gewährte den beiden daraufhin Zutritt zu ihrer Wohnung.

Während des angeblichen Toilettengangs der Frau gelang es dem Mann, die Geschädigte in deren Küche in ein längeres Gespräch zu verwickeln. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte währenddessen die Frau um die Geldbörse der Geschädigten ausfindig zu machen und zu entwenden. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als das Paar bereits wieder gegangen war.

Weitere Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Wichtige Warnung und Hinweise Ihrer Polizei: Die Polizei warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugs- und Diebstahlsmaschen an der Wohnungstür. Kriminelle nutzen gezielt das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft oder angebliche Notlagen aus, um sich Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen.

- Lassen Sie fremde Personen niemals unüberlegt in Ihre Wohnung.

- Vortäuschen von Notlagen: Bieten Sie bei angeblichen Notfällen (z. B. Unwohlsein, Glas Wasser) an, Hilfe bei geschlossener Tür zu organisieren oder den Rettungsdienst/die Polizei zu rufen.

- Wertsachen außer Reichweite aufbewahren: Lassen Sie Handtaschen, Geldbörsen oder Wertsachen im Eingangsbereich oder bei Besuch nie offen und unbeaufsichtigt liegen.

- Gesunde Skepsis zeigen: Nutzen Sie -falls vorhanden- Türspione, Sperrbügel oder Gegensprechanlagen, bevor Sie die Tür öffnen.

- Verdacht sofort melden: Wenn Ihnen Personen im Haus oder in der Nachbarschaft verdächtig vorkommen oder Sie Opfer einer solchen Masche geworden sind, zögern Sie nicht und wählen Sie sofort den Notruf 110.

Patrick Bogner, Pressestelle

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