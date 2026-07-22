Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Einbruch in Bestattungsinstitut - Täter stehlen Bargeld und Schmuckstücke - Zeugen gesucht!

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich unbekannte Täter zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einem Bestattungsinstitut in den Bärenwiesen verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter zunächst eine Gartenhütte auf einem gegenüberliegenden Grundstück auf woraus sie eine Heckenschere sowie eine Sonnenschirmstange entwendeten. Mit diesem Werkzeug begaben sich die Unbekannten über ein angrenzendes Grundstück an die Rückseite des Bestattungsinstituts. Dort stiegen sie auf eine Mülltonnenbox und hebelten mit der Gartenschere eine Festverglasung des Gebäudes auf. Hierdurch konnten sich die Täter Zugang zu den Innenräumen verschaffen.

Im Gebäude wurden dann sämtliche Räumlichkeiten durch die Täterschaft durchsucht. Hier wurden ein Minisafe, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und diverse Schmuckstücke entwendet. Anschließend verließ die Täterschaft das Gebäude wieder über das gewaltsam geöffnete Fenster. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Der entwendete Minisafe konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der Schaden an der zuvor aufgebrochenen Gartenhütte beträgt schätzungsweise 200 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell