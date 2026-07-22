Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28 - Zwei Fahrzeuge beteiligt, eine Person schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 28 zwischen Horb und Schopfloch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer einen Feldweg und beabsichtigte, die B 28 geradlinig zu überqueren, um seine Fahrt auf einem für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr vorbehaltenen Weg fortzusetzen. Dabei missachtete er beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt der auf der B 28 in Richtung Schopfloch fahrenden 58-Jährigen.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau von der Fahrbahn abgedrängt und kam im angrenzenden Grünstreifen an einem Baum sowie Gestrüpp zum Stehen.

Die 58-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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