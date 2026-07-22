Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels-Diefenbach - Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Sternenfels-Diefenbach (ots)

Nach einem Überholvorgang kam es am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 1134 zwischen Diefenbach und Sternenfels zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es nach einem Überholmanöver zunächst zu gegenseitigen beleidigenden Gesten zwischen den beiden Fahrzeugführern gekommen sein. Im weiteren Verlauf hielten beide ihre Fahrzeuge auf der L1134 an und stiegen aus. Zwischen den Beteiligten entwickelte sich ein verbales Streitgespräch, wodurch sich hinter den Fahrzeugen ein Rückstau bildete.

Im Anschluss begab sich einer der Beteiligten wieder in sein Fahrzeug. Beim anschließenden Anfahren soll es zu einer Körperverletzung zum Nachteil des anderen Beteiligten gekommen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die sich aufgrund des Rückstaus im Bereich der L1134 aufgehalten haben und möglicherweise Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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