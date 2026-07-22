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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Klosterreichenbach - Betrunken am Steuer: Polizei zieht Autofahrer in Klosterreichenbach aus dem Verkehr

Klosterreichenbach (ots)

Am späten Dienstagabend haben Polizeibeamte auf der Murgtalstraße in Klosterreichenbach eine Trunkenheitsfahrt gestoppt.

Gegen 23:50 Uhr war ein PKW-Fahrer auf der Murgtalstraße in Richtung Baiersbronn unterwegs. Am Ortsausgang wurde das Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft.

Bereits zu Beginn der Kontrolle wehte den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab kurz vor Mitternacht einen Wert von knapp 2 Promille.

Für den Fahrer hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen. Zur genauen Bestimmung des Blutalkoholwertes wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Dem 56-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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