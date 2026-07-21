Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Verkehrsunfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein Motorradfahrer soll durch ein Überholmanöver auf der Kreisstraße 4306 am Montagnachmittag einen Unfall verursacht haben und ist danach weitergefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 34-jähriger Skoda-Fahrer gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße von der Station Teinach in Richtung Zavelstein. Auf der Strecke kam ihm ein Mähdrescher mit vorne angebautem Schneidwerk entgegen. Dahinter hatte sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet. Ein Motorradfahrer überholte schließlich mehrere Fahrzeuge aus der Kolonne und den Mähdrescher. Deshalb musste der Skoda-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Randstein. Hierdurch wurden der Reifen und die Felge so stark beschädigt, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des Mähdreschers oder Fahrzeugführer, die sich dahinter befanden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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