Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Rettungshubschrauber im Einsatz: Frontalzusammenstoß auf Landesstraße

Neubulach (ots)

Zwei schwerverletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 348 bei Neubulach ereignet hat.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 19-jähriger Audifahrer die Landesstraße von Neubulach kommen in Richtung Wart, als er gegen 8 Uhr beabsichtigte einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zu überholen. Hierbei übersah er offenbar eine ihm entgegenkommende 24-jährige Opelfahrerin und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Die schwer verletzte 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der ebenfalls schwer verletzte 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell