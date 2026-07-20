Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Kämpfelbach (ots)

Nach mehreren Flächen- und Wiesenbränden im Bereich Kämpfelbach ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Seit dem 17. Juni 2026 kam es im Bereich Kämpfelbach zu mindestens sieben Bränden in einem engen zeitlichen Zusammenhang. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse sowie der jeweiligen Art und Weise der Brandentstehung kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Nach einer ersten Einschätzung dürfte dieser im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegen.

Darüber hinaus prüfen die Ermittler, ob zwei ähnlich gelagerte Brände im Bereich Eisingen mit den Fällen in Kämpfelbach in Zusammenhang stehen könnten. Den derzeit vorliegenden Ermittlungsansätzen und Hinweisen wird nachgegangen.

Die Polizei führt die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen bei Brandstrafdelikten nach den üblichen Standards durch. Hierzu können je nach Lage und Verfügbarkeit auch Unterstützungsmittel, wie beispielsweise ein Polizeihubschrauber, zum Einsatz kommen, sofern dies aus polizeilicher Sicht sinnvoll und erforderlich ist.

Zu konkreten Fahndungsmaßnahmen, möglichen Tatverdächtigen oder weiteren Einzelheiten der laufenden Ermittlungen können derzeit keine Angaben gemacht werden, um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Aufklärungsquote bei Brandstiftungsdelikten regelmäßig auf einem hohen Niveau liegt. Bei mindestens der Hälfte der entsprechenden Fälle gelingt es den Ermittlungsbehörden, die Taten aufzuklären.

Trotz der bereits laufenden Ermittlungen bittet die Polizei weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die seit dem 17. Juni im Bereich Kämpfelbach oder Eisingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Bränden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07231 1864444 entgegen.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Pressestelle

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