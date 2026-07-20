Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig-Garrweiler - Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen - Zeugen gesucht!

Altensteig (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag auf Sonntag in das Fischhaus in Garrweiler eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte die Täterschaft zwischen 20 Uhr und 8 Uhr durch ein gekipptes Fenster in den Verkaufsraum, welches sie während des Einbruchs vollständig abmontierte. Dort wurde dann der Geldwechselautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Wechselgeldkassetten entwendet. Insgesamt konnte die Täterschaft so einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten, ehe sie das Fischhaus wieder über das Fenster verließ.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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