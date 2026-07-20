Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in Imbisszelt ein - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend auf der Wilferdinger Höhe in ein Imbisszelt eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Personen gegen 18:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss an der genannten Wilhelm-Becker-Straße. Hierzu öffneten sie auf bislang unbekannte Weise ein Vorhängeschloss und gelangten so ins Innere.

Welche Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Bereich des Imbisses verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/1863211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressemeldung

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