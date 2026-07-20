Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn/Ölbronn-Dürrn - Unbekannte legen Leitpfosten auf Fahrbahn - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Ölbronn-Dürrn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 611 sowie der Landesstraße 1131 zwischen Maulbronn und Ölbronn-Dürrn mehrere Leitpfosten aus ihrer Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn gelegt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden insgesamt acht Leitpfosten entfernt. Die Unbekannten platzierten diese insbesondere hinter Kurven sowie im Bereich von Kuppen, sodass die Hindernisse für herannahende Verkehrsteilnehmer nur schwer erkennbar waren.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Sachverhalt über den Notruf. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreife entfernte ein aufmerksamer Zeuge bereits einige der auf der Fahrbahn liegenden Leitpfosten, um eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Durch das gewaltsame Herausreißen der Leitpfosten wurden drei der insgesamt acht Pfosten beschädigt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die auf der Fahrbahn abgelegten Leitpfosten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 1863211 in Verbindung zu setzen.

Alexander Uhr, Pressestelle

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