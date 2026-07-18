Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad-Wildbad - Verfolgungsfahrt nach beabsichtigter Verkehrskontrolle - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend, 17. Juli 2026, gegen 18.00 Uhr, sollte in Calmbach ein schwarzer Audi Q7 durch eine Streife des Polizeireviers Calw einer Verkehrskontrolle nach einer vorangegangenen Verkehrsordnungswidrigkeit unterzogen werden. Trotz Anhaltesignalen setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt auf der B 294 in Richtung Höfen fort. Am Ortsausgang beschleunigte er, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer. In Höfen befuhr der Audi den Kreisverkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Langenbrand.

Ein ihm hier entgegenkommender Pkw musste daher auf den Gehweg ausweichen.

Zwischenzeitlich ging der Sichtkontakt zum Audi verloren. Das Fahrzeug konnte letztendlich in Pforzheim-Büchenbronn unbesetzt festgestellt werden. Es wurde sichergestellt und hierfür abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern aktuell an.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des schwarzen Audi Q7 genötigt oder gefährdet wurden aber auch sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des Audi geben können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Calw unter 07051 1613511 melden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

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