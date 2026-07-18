PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad-Wildbad - Verfolgungsfahrt nach beabsichtigter Verkehrskontrolle - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend, 17. Juli 2026, gegen 18.00 Uhr, sollte in Calmbach ein schwarzer Audi Q7 durch eine Streife des Polizeireviers Calw einer Verkehrskontrolle nach einer vorangegangenen Verkehrsordnungswidrigkeit unterzogen werden. Trotz Anhaltesignalen setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt auf der B 294 in Richtung Höfen fort. Am Ortsausgang beschleunigte er, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer. In Höfen befuhr der Audi den Kreisverkehr auf der Gegenfahrbahn in Richtung Langenbrand.

Ein ihm hier entgegenkommender Pkw musste daher auf den Gehweg ausweichen.

Zwischenzeitlich ging der Sichtkontakt zum Audi verloren. Das Fahrzeug konnte letztendlich in Pforzheim-Büchenbronn unbesetzt festgestellt werden. Es wurde sichergestellt und hierfür abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern aktuell an.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des schwarzen Audi Q7 genötigt oder gefährdet wurden aber auch sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des Audi geben können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Calw unter 07051 1613511 melden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren