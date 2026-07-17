Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Wohnungseinbruch in Tiefenbronn - Polizei sucht Zeugen!

Tiefenbronn (ots)

Unbekannte haben die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 14 Uhr bis Donnerstag, 17:15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in Tiefenbronn ein. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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