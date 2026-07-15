Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zaun über mehrere Meter mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen den Zaun der Arlingerschule mit beleidigenden und antisemitischen Graffiti-Schriftzügen besprüht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die jeweils zwei bis drei Meter großen Schriftzüge im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 9 Uhr auf den Zaun des dortigen Sportplatzes gesprüht. Insgesamt handelt es sich hierbei um sechs Schriftzüge mit zum Teil antisemitischem und beleidigendem Inhalt.

Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeivier Pforzheim-Süd zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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