Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit 1,4 Promille und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Pforzheim (ots)

Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz ist ein E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend in der Pforzheimer Nordstadt unterwegs gewesen.

Aufgrund seiner schlangenlinienartigen Fahrweise wurden die Polizeibeamten gegen 23 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der erste Verdacht. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz mit dem E-Scooter am Straßenverkehr teilnahm. Letztendlich musste dieser die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Den 38-Jährigen erwarten nun gleich zwei Strafanzeigen. Er wird wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Wichtig: E-Sooter sind Kraftfahrzeuge. Hierfür gelten im Straßenverkehr dieselben Alkoholgrenzen sowie die einschlägigen Straf- und Bußgeldregelungen zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr. Zum Beispiel kann bei einer Alkoholkonzentration von 0,5-Promille bereits ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden. Wer also alkoholisiert mit dem E-Scooter fährt, sollte sich bewusst sein, dass man auch hierbei -je nach Grad der Alkoholisierung- den Entzug seiner Fahrerlaubnis riskiert.

Patrick Bogner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell