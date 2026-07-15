Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold- und Silbermünzen - Zeugen gesucht!

OStelsheim (ots)

Am Montag haben falsche Polizeibeamte eine Frau aus Ostelsheim um mehrere Gold- und Silbermünzen betrogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich gegen 13 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter zu der Geschädigten, um die Wertgegenstände entgegenzunehmen. Diese händigte dem Unbekannten in einer Tasche zahlreiche Gold- und Silbermünzen in einem niedrigen siebenstelligen Eurobetrag aus. Gegen 17 Uhr verließ der falsche Polizist das Anwesen wieder und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalinspektion 3 aus Calw hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen, auch bereits vor 13 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle halblange Haare und trug dunkle Kleidung.

Prävention:

Die Täter versuchen unter verschiedenen Vorwänden ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen angeblichen Polizisten herauszugeben. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Immer wieder werden mittels spezieller Technik (Call ID Spoofing) diverse Rufnummern, beispielsweise die einer Behörde vorgetäuscht.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Patrick Bogner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell