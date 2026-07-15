Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Klosterreichenbach - Milchautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht!

Klosterreichenbach (ots)

Diebe haben sich im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag einen Milchautomaten in der Murgtalstraße in Klosterreichenbach zum Ziel gemacht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Automat zwischen Montag, 05:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Anschließend entwendete die Täterschaft das im Automaten befindliche Bargeld. Hinweise zur Täterschaft liegen bisher nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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