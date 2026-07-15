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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.07.2026, 14:25 Uhr Gebäudebrand in Wiernsheim-Pinache

Wiernsheim (ots)

Im Nachgang zu dem gemeldeten Gebäudebrand am Dienstagmittag im Wiernsheimer Ortsteil Pinache (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6314488) liegen neue Erkenntnisse vor. Entgegen ersten Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die betroffenen Personen wurden lediglich vorsorglich ambulant untersucht.

Derzeit liegen bezüglich der Brandursache keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor - ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden des nun unbewohnbaren Gebäudes wird nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro beziffert.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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