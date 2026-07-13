Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fälle von Trickdiebstählen - Die Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei in Pforzheim zwei Diebstähle von Goldketten gemeldet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach eine vierköpfige Personengruppe am Samstag gegen 14:30 Uhr im Bereich der Güterstraße eine Frau an und bat unter dem Vorwand, den Weg zu einem Krankenhaus zu suchen, um Hilfe. Im weiteren Verlauf traten zwei Frauen an die Geschädigte heran, drückten ihr Schmuck in die Hand und umarmten sie. Erst nachdem die Personengruppe mit einem hellblauen Pkw davongefahren war, bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Goldkette. Der Wert des entwendeten Schmucks beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Der männliche Insasse des Fahrzeugs wird als etwa 40 Jahre alt mit schwarzem Vollbart beschrieben. Die beiden beteiligten Frauen sollen etwa 20 beziehungsweise 35 Jahre alt gewesen sein, dunkle Haare gehabt und lange Kleider getragen haben.

In einem weiteren Fall, der sich am Sonntag gegen 19:00 Uhr in der Frankstraße ereignete, hatte ein Mann über einen Messengerdienst eine Putzhilfe gesucht. Nach einem persönlichen Kennenlernen entwendete die Frau nach bisherigem Stand unbemerkt die vom Geschädigten getragene Goldkette im Wert von rund 1.600 Euro.

Die Tatverdächtige wird als etwa 170 Zentimeter groß, von etwas kräftiger Statur und mit langen dunklen Haaren beschrieben. Sie soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Nach Angaben des Geschädigten sprach sie mit einem Akzent, der auf einen rumänischen oder vergleichbaren osteuropäischen Hintergrund hindeuten könnte.

Zeugen, die am Samstag im Bereich der Güterstraße bzw. am Sonntag im Bereich der Frankstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Personengruppe beziehungsweise den hellblauen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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