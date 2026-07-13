Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Ebhausen - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ebhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marktstraße in Ebhausen hat ein betrunkener Autofahrer seine Fahrt ohne Vorderrad fortgesetzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Mercedes-Fahrer am späten Sonntagnachmittag die Marktstraße in Ebhausen. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Durch den Aufprall verlor sein Pkw das rechte Vorderrad. Ungeachtet dessen setzte der Mann seine Fahrt auf der Felge fort. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold konnte den Fahrer wenige Kilometer entfernt in Rohrdorf antreffen. Hilfreich hierbei war die schlangenförmige Kratzspur auf der Fahrbahn. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 51-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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