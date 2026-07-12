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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 04 Uhr im Ortsteil Dürrn auf Höhe der Enzberger Straße 1 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein silberfarbener Kleinwagen drei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte Pkw und hinterließ hohen Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass weitere Zeugen den Unfall mitbekommen haben. Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 / 186-3211 zu melden.

Ingo König

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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