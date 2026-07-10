PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Polizei sucht Eigentümer von Gartengeräten

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurden bei einer mutmaßlich psychisch auffälligen Frau mehrere Gartenwerkzeuge aufgefunden, die möglicherweise zuvor entwendet wurden.

Die 20-Jährige befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten im Bereich Ammerstraße / Gartenweg im Stadtteil Eutingen. Bei den aufgefundenen Gartengeräten handelt es sich um eine Heckenschere der Marke Bosch sowie eine Astschere der Marke Bauhaus. Die Frau gab an, zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen zu sein und diese dort entwendet zu haben. Bislang konnten die Gegenstände keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 10:46

    POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

    Empfingen (ots) - Tiefstehende Sonne könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 463 in Empfingen ereignet hat. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Skoda-Fahrer die Bundesstraße 463 von Haigerloch kommend in Fahrtrichtung Empfingen. Ihm folgte ein 46-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der aus bislang ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren