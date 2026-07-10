Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Polizei sucht Eigentümer von Gartengeräten

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmorgen wurden bei einer mutmaßlich psychisch auffälligen Frau mehrere Gartenwerkzeuge aufgefunden, die möglicherweise zuvor entwendet wurden.

Die 20-Jährige befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten im Bereich Ammerstraße / Gartenweg im Stadtteil Eutingen. Bei den aufgefundenen Gartengeräten handelt es sich um eine Heckenschere der Marke Bosch sowie eine Astschere der Marke Bauhaus. Die Frau gab an, zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen zu sein und diese dort entwendet zu haben. Bislang konnten die Gegenstände keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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