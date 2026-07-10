Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Empfingen (ots)

Tiefstehende Sonne könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 463 in Empfingen ereignet hat.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Skoda-Fahrer die Bundesstraße 463 von Haigerloch kommend in Fahrtrichtung Empfingen. Ihm folgte ein 46-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der aus bislang ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Auto auffuhr. In Folge des Zusammenstoßes erlitten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen.

Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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