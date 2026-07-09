Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist festgenommen

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Mann vor mehreren Personen an seinem Geschlechtsteil manipuliert und ist nach kurzer Flucht von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Gegen 0:25 Uhr hielt sich eine 18-jährige Frau mit drei weiteren Personen auf dem Turnplatz auf. Dabei bemerkte sie wenige Meter von ihr entfernt einen Mann, der onanierte und sie währenddessen anschaute. Als sie ihn durch lautes Rufen ansprach, flüchtete der 40-jährige, konnte jedoch von der Frau und ihrem Begleiter verfolgt werden. Schließlich wurde er durch Beamte der Polizeihundeführerstaffel vorläufig festgenommen.

Der 40-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Melanie Konrad, Pressestelle

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