Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnmobil aufgebrochen und Gasflaschen entwendet

Pforzheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch hat eine bislang unbekannte Täterschaft Gasflaschen aus einem Wohnmobil entwendet.

Der Geschädigte hatte sein Wohnmobil in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz am Straßenrand der Welschäckerstraße abgestellt. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr, wurde das Wohnmobil zum Ziel von Dieben. Durch das Aufbrechen zweier Seitentüren gelang es der Täterschaft, insgesamt drei Gasflaschen aus dem Wohnmobil zu entwenden. Der dabei entstandene Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 500,00 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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