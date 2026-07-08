Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - WhatsApp-Marathon: Polizei gewährt Einblicke in den Einsatzalltag

Pforzheim (ots)

Mit einem zwölfstündigen WhatsApp-Marathon hat die Polizei interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in ihren Einsatzalltag ermöglicht. Von 06:00 bis 20:00 Uhr berichtete das Social-Media-Team nahezu in Echtzeit über das Einsatzgeschehen und informierte gleichzeitig über verschiedene Aspekte der Polizeiarbeit.

Im Aktionszeitraum kam es zu über 300 Einsätzen. Die Bandbreite reichte von Verkehrsunfällen über Streitigkeiten bis hin zu Unterstützungseinsätzen für den Rettungsdienst und weiteren alltäglichen Einsatzlagen.

Ergänzend zum Einsatzgeschehen gab das Social-Media-Team Einblicke hinter die Kulissen, stellte sich den Fragen der Community und informierte unter anderem über die richtige Nutzung des Polizeinotrufs 110.

Mit insgesamt 150 veröffentlichten Beiträgen erreichte das Präsidium zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten und gewann darüberhinaus eine Vielzahl an neuen Followern. Die positiven Rückmeldungen zeigten das große Interesse der Bevölkerung an einem authentischen Einblick in die tägliche Polizeiarbeit.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bedankt sich bei allen, die den WhatsApp-Marathon begleitet haben.

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