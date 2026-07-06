Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsteilnehmer verursacht erheblichen Schaden und flüchtet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Einen immensen Schaden hat im Zeitraum von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eutigen verursacht, ehe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der/die bislang unbekannte Fahrzeuglenker/-in zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr die Mäuerachstraße in Richtung Gartenweg. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi, welcher hierbei massiv beschädigt und aufgrund der Wucht des Aufpralls mehrere Meter verschoben wurde. Am Audi entstand dadurch Schaden in Höhe von circa 15 000 Euro.

Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern entfernte sich der/die Verursacher/-in im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrsgruppe BAB unter der Nummer 07231 12581-0 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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