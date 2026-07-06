Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann beschädigt mutwillig mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagabend mehrere in der Südoststadt geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Gegen 23:17 Uhr nahm eine Zeugin im Bereich des Großen Lückenwegs laute Geräusche wahr. Beim Blick vom Balkon konnte Sie beobachten, wie ein ihr unbekannter Mann am Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs riss. Wenig später konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgestellt werden, dass insgesamt drei geparkte Autos mutwillig durch den Mann beschädigt wurden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der Randalierer bereits fußläufig in Richtung der Kopernikusalle entfernt.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von molliger Statur. Zur Tatzeit war er den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer rot-braunen Hose und einem gelben T-Shirt bekleidet.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pfotzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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