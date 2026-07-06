PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann beschädigt mutwillig mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagabend mehrere in der Südoststadt geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Gegen 23:17 Uhr nahm eine Zeugin im Bereich des Großen Lückenwegs laute Geräusche wahr. Beim Blick vom Balkon konnte Sie beobachten, wie ein ihr unbekannter Mann am Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs riss. Wenig später konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgestellt werden, dass insgesamt drei geparkte Autos mutwillig durch den Mann beschädigt wurden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatte sich der Randalierer bereits fußläufig in Richtung der Kopernikusalle entfernt.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von molliger Statur. Zur Tatzeit war er den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer rot-braunen Hose und einem gelben T-Shirt bekleidet.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pfotzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 12:46

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Einbrecher entwenden Tabakwaren aus Kiosk

    Ispringen (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kiosks in der Gartenstraße eingedrungen. Dort hat sie Tabakwaren im Wert von circa 5000,00 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr. Der oder die Täter gelangten ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:00

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Diebe haben es auf Grabschmuck abgesehen

    Horb am Neckar (ots) - Diebe haben am Wochenende gleich mehrfach ihr Unwesen auf Friedhöfen getrieben. Dabei haben sie es auf Grabschmuck abgesehen. Bislang unbekannte Täter suchten am Wochenende die Friedhöfe in Betra und Dettensee auf. Am Samstagnachmittag wurde am Friedhof Betra erstmals festgestellt, dass an einem Grab eine festgeschraubte Bronzestatue im Wert ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:09

    POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

    Schopfloch (ots) - Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus haben Unbekannte Bargeld entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft im Zeitraum von Freitag bis Samstag Zutritt zu einem Wohnhaus im Schopflocher Ortsteil Oberiflingen. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden nach Diebesgut durchsucht. Die Einbrecher entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren