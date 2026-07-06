Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Einbrecher entwenden Tabakwaren aus Kiosk

Ispringen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kiosks in der Gartenstraße eingedrungen. Dort hat sie Tabakwaren im Wert von circa 5000,00 Euro entwendet.

Die Tat ereignete sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr. Der oder die Täter gelangten durch Aufbrechen der Eingangstüre gewaltsam in den Verkaufsraum, wo letztendlich Tabakwaren im mittleren vierstelligen Wert entwendeten wurden. Der Schaden an der Eingangstür beträgt ersten Schätzungen zufolge 200,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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