Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

Schopfloch (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus haben Unbekannte Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft im Zeitraum von Freitag bis Samstag Zutritt zu einem Wohnhaus im Schopflocher Ortsteil Oberiflingen. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden nach Diebesgut durchsucht. Die Einbrecher entwendeten schließlich Bargeld in einem unteren vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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