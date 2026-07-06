Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dieseldiebstahl auf Baustelle

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einer Baustelle an der Würmtalstraße (L572) auf Höhe des Würmtalstollens Dieselkraftstoff aus zwei Baumaschinen entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernten der oder die Täter zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Freitag, 6:10 Uhr, gewaltsam ein Vorhängeschloss am Tank eines Baggers. Aus dem Tank wurden etwa 170 Liter Dieselkraftstoff entnommen. An einer Walze gelangte die unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Blechs und Ausstemmen der Motorhaube an den Tank und entwendete etwa 100 Liter Diesel.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 423-8000 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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