Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Frau von Exhibitionisten belästigt - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag vor einer Spaziergängerin auf einem Feldweg zwischen Dietersweiler und Freudenstadt an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief die 58-jährige Frau gegen 15:00 Uhr zu Fuß von der Lerchenbergstraße über den Feldweg in Richtung Freudenstadt. Wenige Meter vor der Weggabelung Gäbelesbronnen kam ihr der Mann auf dem Fahrrad entgegen. Kurz darauf wendete dieser und setzte sich auf eine nahegelegene Bank. Als die Frau die Bank passierte, sprach er sie an und manipulierte dabei an seinem entblößten Glied.

Der Unbekannte war etwa 18 Jahre alt und hatte eine hagere Figur sowie dunkelblonde, kurze, glatte Haare. Er war mit einem gelben Trikot und einer kurzen Hose sportlich gekleidet. Das Fahrrad hatte eine dunkle Farbe.

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Freudenstadt geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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