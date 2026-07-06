Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Alkoholisierter Fahrradfahrer mit über zwei Promille gestürzt

Remchingen (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache für den Sturz eines Zweiradfahrers in der Nacht von Sonntag auf Montag gewesen sein.

Gegen 01:50 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pedelec die Dajasstraße in Singen. Im Verlauf der Fahrt kam er zu Sturz und verletzte sich.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm im Anschluss auch eine Blutprobe entnommen.

Den Pedelec-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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