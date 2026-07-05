Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Freudenstadt - Verkehrsunfall auf der B294 mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B294 zwischen Freudenstadt und Seewald - Besenfeld. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte in Richtung Besenfeld eine Fahrradfahrerin. Ein in Richtung Freudenstadt fahrender Pkw aus dem Landkreis Freudenstadt musste deswegen im Gegenverkehr eine Gefahrenbremsung durchführen. Es kam dann zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Motorradfahrer auf den abbremsenden, silbergrauen Opel Meriva auffuhr und auch ein weiterer nachfolgender Motorradfahrer zu Sturz kam. Die Motorradfahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Landkreis Offenburg mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden und wurden dort stationär aufgenommen. Die beiden Kräder wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 40.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem überholenden Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Freudenstadt unter 07441 / 536310 zu melden.

Ingo König

Führungs- und Lagezentrum

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