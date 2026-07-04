Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Freudenstadt (ots)

Am Samstag, 04.07.2026 gegen 17:40 Uhr kam es im Freudenstädter Ortsteil Untermusbach zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass Flexarbeiten in einem Werkstattraum ursächlich waren. Beim Versuch den Brand zu löschen wurde der 56jährige Besitzer des Anwesens leicht verletzt. Der Brand breitete sich über Stall und Lagerhalle auf das Wohnhaus aus. Alle Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen. Die im Stall befindlichen Ponys konnten ebenfalls rechtzeitig ins Freie verbracht werden. Die Feuerwehren Freudenstadt, Horb und Baiersbronn sowie das DRK waren mit starken Kräften im Einsatz. Zur Bekämpfung von Glutnestern in der Lagerhalle musste ein Bagger eingesetzt werden, um die Wände aufzubrechen. Die aufwändigen Nachlöscharbeiten dauern noch an. Durch das Feuer wurden die Nebengebäude mit darin befindlichem landwirtschaftlichem Gerät komplett zerstört, das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2,5 Millionen Euro.

Jörg Uthgenannt

PP Pforzheim Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell