Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - 1. Nachtrag zu: Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Tübingen - Zwei Tatverdächtige nach Auseinandersetzung vorläufig festgenommen

Altensteig (ots)

Wie bereits am heutigen Tag im Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6307467), kam es am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung, bei welcher auch eine Schusswaffe verwendet wurde. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen mit deutsch-serbischer Nationalität wurden am Freitagnachmittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen, dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen versuchten Totschlags und setzte diese in Vollzug. Sowohl der 24-Jährige, als auch der 21- jährige Mann wurden in verschiedenen Justizvollzugsanstalten gebracht.

Nach aktuellem Sachstand befindet sich keine der verletzten Personen mehr in Lebensgefahr. Zwei werden weiter in Krankenhäusern ärztlich behandelt. Die Rechtsmedizin in Tübingen wurde insbesondere zur Feststellung der Verletzungsmuster aller Beteiligten eingebunden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen, insbesondere zu den genauen Tatabläufen und dem Motiv, dauern an.

Lukas Bleier, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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