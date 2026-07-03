PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannter bringt Mann mit Betrugsmasche um Bargeld

Remchingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmittag einen Mann in Remchingen mit einer Betrugsmasche um Bargeld gebracht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach der Unbekannte den Geschädigten gegen 11:30 Uhr im Bereich einer Bäckerei in Königsbach an und täuschte eine Notlage vor. Im weiteren Verlauf fuhr der Täter mit dem Mann zu einer Bankfiliale nach Remchingen, wo der Geschädigte Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag abhob und dem Unbekannten übergab. Als vermeintliche Gegenleistung erhielt er mehrere offenbar wertlose Armbanduhren.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Bäckerei in der Walther-Rathenau-Straße in Königsbach oder bei der Bankfiliale in der Hauptstraße in Remchingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:45

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger erlangen Bargeld nach Schockanruf

    Pforzheim (ots) - Mit der Masche des sogenannten Schockanrufs haben unbekannte Täter eine Seniorin in Pforzheim um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt die 72-Jährige am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Pforzheim ausgab. Diese behauptete, die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:04

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradfahrer mit über 2 Promille unterwegs

    Pforzheim (ots) - Ein erheblich alkoholisierter Radfahrer ist in der Nacht auf Freitag in Pforzheim von der Polizei kontrolliert worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 31-Jährige gegen 01:40 Uhr mit seinem Fahrrad die Zeppelinstraße als dieser von den Streifenbeamten einer Kontrolle unterzogen wurde. Bereits bei der Kontrolle nahmen die Beamten ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:20

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Exhibitionist onaniert im Kurgarten

    Freudenstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Mittwochnachmittag im Kurgarten in Freudenstadt eine exhibitionistische Handlung vorgenommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beobachtete gegen 16:45 Uhr eine Zeugin aus weiterer Entfernung, wie sich ein junger Mann auf einer Parkbank im Kurgarten entblößte und sexuelle Handlungen an sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren