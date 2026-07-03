Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannter bringt Mann mit Betrugsmasche um Bargeld

Remchingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmittag einen Mann in Remchingen mit einer Betrugsmasche um Bargeld gebracht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach der Unbekannte den Geschädigten gegen 11:30 Uhr im Bereich einer Bäckerei in Königsbach an und täuschte eine Notlage vor. Im weiteren Verlauf fuhr der Täter mit dem Mann zu einer Bankfiliale nach Remchingen, wo der Geschädigte Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag abhob und dem Unbekannten übergab. Als vermeintliche Gegenleistung erhielt er mehrere offenbar wertlose Armbanduhren.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich der Bäckerei in der Walther-Rathenau-Straße in Königsbach oder bei der Bankfiliale in der Hauptstraße in Remchingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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