Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger erlangen Bargeld nach Schockanruf

Pforzheim (ots)

Mit der Masche des sogenannten Schockanrufs haben unbekannte Täter eine Seniorin in Pforzheim um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erhielt die 72-Jährige am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Pforzheim ausgab. Diese behauptete, die Tochter der Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur gegen Zahlung einer Kaution einer Untersuchungshaft entgehen. Im weiteren Verlauf übernahm eine weitere Täterin das Gespräch, die sich als Polizeibeamtin ausgab.

Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die Seniorin dazu, Bargeld bereitzustellen und dieses gegen 21:15 Uhr im Bereich des Amtsgerichts Pforzheim an einen unbekannten männlichen Abholer zu übergeben. Erst am nächsten Morgen bemerkte die Geschädigte den Betrug, als sie das Amtsgericht aufsuchte, um eine Quittung für die vermeintliche Kautionszahlung zu erhalten.

Der Abholer wird als männlich beschrieben. Weitere Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sich am Donnerstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr im Bereich des Amtsgerichts Pforzheim aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Abholer geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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